Россия откажется от продуктов крупнейшей отечественной ИБ-компании

Российская компания F.A.C.C.T., ранее известная как подразделение Group-IB, может потерять свой сертификат от Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК). Если это произойдёт, российские компании важных отраслей, таких как промышленность, топливно-энергетический комплекс и финансовый сектор, не смогут использовать продукты F.A.C.C.T. ФСТЭК направил запрос компаниям Критической информационной инфраструктуры (КИИ) о использовании продукции F.A.C.C.T., и компании должны ответить до 25 декабря 2023 года.

Источники в сфере информационной безопасности считают, что ФСТЭК может отозвать лицензию F.A.C.C.T. Это решение может быть связано с проведением проверки продуктов F.A.C.C.T., которая является стандартной процедурой регулятора. Представители F.A.C.C.T. заявили, что они в курсе запроса от ФСТЭК и связывают его с проверкой продуктов перед возобновлением действия сертификата. В компании утверждают, что результаты исследования будут представлены в ближайшее время, и они ожидают возобновления сертификата соответствия.

F.A.C.C.T. — российская компания, ранее являвшаяся подразделением Group-IB, которое было создано бизнесменом Ильёй Сачковым. После ареста Сачкова в 2021 году и его приговора по обвинениям в госизмене. в 2023 году, Group-IB переехала в Сингапур, а российское подразделение стало отдельной компанией F.A.C.C.T.