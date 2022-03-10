Россия отключила британские спутники OneWeb от своих комплектующих ракеты-носителя вскоре после отмены сотрудничества

Их запуск был запланирован на 5 марта, но из-за введённых британской стороной санкций и следующих за ними разногласий «Роскосмоса» с заказчиком, все 36 аппаратов будут отсоединены от диспенсера иностранными специалистами.

В течение нескольких дней все спутники будут плотно упакованы, а помещение, в котором они будут храниться, опечатано.

«Иностранцы очень попросили, чтобы работы шли без пауз и закончились как можно быстрее. Аппараты OneWeb сегодня отстыковали от разгонного блока. Затем иностранные специалисты приступят к обслуживанию спутников и подготовке их к хранению», — сообщили на космодроме.