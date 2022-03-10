Россия отключила британские спутники OneWeb от своих комплектующих ракеты-носителя вскоре после отмены сотрудничества

Наука и технологии
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Россия отключила британские спутники OneWeb от своих комплектующих ракеты-носителя вскоре после отмены сотрудничестваПосле введения санкций
Как стало известно, на Байконуре, в силу отмены запуска британских спутников связи OneWeb, их отстыковали от разгонного блока «Фрегат» российской ракеты-носителя «Союз-2.1б».
Их запуск был запланирован на 5 марта, но из-за введённых британской стороной санкций и следующих за ними разногласий «Роскосмоса» с заказчиком, все 36 аппаратов будут отсоединены от диспенсера иностранными специалистами.
В течение нескольких дней все спутники будут плотно упакованы, а помещение, в котором они будут храниться, опечатано.
«Иностранцы очень попросили, чтобы работы шли без пауз и закончились как можно быстрее. Аппараты OneWeb сегодня отстыковали от разгонного блока. Затем иностранные специалисты приступят к обслуживанию спутников и подготовке их к хранению», — сообщили на космодроме.
Источник: РИА Новости