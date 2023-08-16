Россия отключит сотовые сети 3G к 2030 году

Одним из ключевых моментов документа является прекращение использования технологии 3G в России после 2030 года.

Данное решение приходит в связи с активным развитием и внедрением более современных стандартов связи.

Так, к 2030 году планируется провести опытную эксплуатацию российского телеком-оборудования стандартов 5G и 6G-Ready. Коммерческое использование сетей 6G ожидается к 2035 году.

К этому времени сети 5G должны быть доступны во всех городах России с населением более 100 тыс человек.

В рамках стратегии также предусмотрено внедрение фильтрации компьютерных атак в трафике при оказании услуг связи, включая использование искусственного интеллекта.