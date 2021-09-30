Россия открыла онлайн-магазин по продаже мусора

Создателем такого маркетплейса оказался мусорный оператор "РТ-Инвест". Сообщается, что на цифровой витрине магазина можно встретить порядка 20 различных фракций вторсырья, в числе которых 10 видов пластика, по 3 вида черных и цветных металлов, бумагу, картон и стеклобой. Причем продается вторсырье уже в полностью готовом к переработке виде — спрессованном в брикеты. Для оформления заказа требуется лишь выбрать необходимую фракцию и выбрать нужный объем. Заказ же, в зависимости от точки назначения, может быть доставлен как в течение нескольких часов, так и дней.

“С поставками пока проблем нет. Совокупная мощность наших комплексов составляет 1,5 миллиона тонн отходов в год, порядка 20 процентов из них отбирается в виде полезных фракций”, — поделились представители компании.