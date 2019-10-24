Россия отложит введение штрафов за недолив топлива на заправках

Сейчас министерство работает над новым предложением, главной целью которого является включение оборотных штрафов в размере от 500 тысяч рублей в новый кодекс, вступающий в силу 1 января 2021 года.

Отмечается, что на данный момент оборотные штрафы в России работают в отношении владельцев АЗС за реализацию топлива, которое не соответствует требованиям техрегламентов. Размер данных штрафов равен 1% от выручки, а при повторном случае порядка 3%.