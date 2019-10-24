Наука и технологии
Сегодня 15:05
Россия отложит введение штрафов за недолив топлива на заправках
До 2021 года
Стало известно, что введение штрафов за недолив топлива на заправках могут отложить до 2021 года. Напомним, что ранее планировалось внесение данного законопроекта в Госдуму в осеннюю сессию. Но на сегодняшний день законопроект был отклонен по причине разработки нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Сейчас министерство работает над новым предложением, главной целью которого является включение оборотных штрафов в размере от 500 тысяч рублей в новый кодекс, вступающий в силу 1 января 2021 года.
Отмечается, что на данный момент оборотные штрафы в России работают в отношении владельцев АЗС за реализацию топлива, которое не соответствует требованиям техрегламентов. Размер данных штрафов равен 1% от выручки, а при повторном случае порядка 3%.
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