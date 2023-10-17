Россия отложит запрет на импорт зарубежной шифровальной электроники

Министерство промышленности и торговли представило предложение о продлении срока для ввоза иностранного оборудования с функцией криптографического шифрования до конца 2024 года. Предлагается внести изменения в постановление правительства, которое регулирует ввоз шифровальных средств, подписанное в мае 2022 года. Согласно документу, срок для параллельного импорта таких устройств продлевается до конца 2023 года.

Основной целью этих изменений является снижение рисков, связанных с зависимостью российских импортёров от иностранных производителей криптографических средств. Эти средства играют важную роль в производстве электронного оборудования рядом компаний, которые имеют ключевое значение для российской экономики.

Президент России легализовал параллельный импорт в июне 2022 года, и этот проект предлагает продлить этот механизм на 2024 год. В рамках параллельного импорта разрешается ввоз товаров, легально ввезённых в третьи страны, но не разрешённых производителями к ввозу в Россию. Этот список включает в себя электронику, бренды, автохимии и инструменты, необходимые для российской промышленности.