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Россия отняла у НАТО господство над небом Сирии

Теперь там главенствуют наши Су-34 и Су-35
Как стало известно, самолеты НАТО практически перестали находиться на территории воздушного пространства Сирии. Последним представителем блока, который продолжает осуществлять авиационную активность в той местности — это США. Да и то, американских вылетов в последнее время стало гораздо меньше в сравнении с прежними периодами.

На данный момент над небом Сирии господствуют российские истребители Су-34 и Су-35. К слову, количество их вылетов на порядок больше, чем появлений в сирийском небе самолетов каких-либо других стран мира. Так, истребители Су-35 на постоянной основе осуществляют мониторинг воздушного пространства над страной и единственный участок, который пока остается вне зоны полноценного российского авиационного присутствия, является северо-восточная часть Сирии.

Напомним, что прямо сейчас Сирия готовится к переходу к новому политическому строительству. Об этом стало известно после того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерешем начала работы сирийского Конституционного комитета.

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