Россия отправила атомную подлодку с улучшенным вооружением к берегам Камчатки

Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск» вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после ремонта с модернизацией. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Омск» был торжественно передан Тихоокеанскому флоту после завершения всех технических работ 29 июня 2019 года в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.

Ремонт четыре года проходил на Дальневосточном заводе «Звезда» в Приморье. Крейсер решил ряд тестовых задач в акватории Японского моря.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский рассказал журналистам: «На пирсе подводников встречали представители командования Подводных сил Тихоокеанского флота, офицеры штаба соединения подводных лодок, родные и близкие. По докладу командира подводного крейсера капитана первого ранга Дениса Шарыпова, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач».