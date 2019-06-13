Россия отправила на Дальний Восток танки с новыми пушками и двигателями

На Дальнем Востоке впервые появились «реактивные» танки Т-80БВМ. Сорок полностью модернизированных машин поступили на вооружение 38-й бригады. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

Раньше Т-80 стояли только на вооружении частей и соединений в европейской части страны. Однако, по мнению экспертов, «восьмидесятки» благодаря своим техническим особенностям хорошо подходят для эксплуатации на Дальнем Востоке.

Военный эксперт Алексей Хлопотов пояснил: «Выбор обусловлен тем, что газотурбинный двигатель этого танка очень чувствителен к пыли, а также теряет мощность в условиях высокогорья. В выбранном регионе таких проблем не будет — там чистый воздух и нет гор. Кроме того, газотурбинный двигатель хорошо заводится при низких температурах, которые часто наблюдаются зимой в этом регионе».