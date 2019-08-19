Россия отправила научный корабль в Тихий океан

В России ввели в состав Тихоокеанского флота новое гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий», построенное на Благовещенском судостроительном заводе. Об этом сообщил представитель Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

Судно было заложено в 2016 году. Современный судовой навигационно-гидрографический комплекс уже прошёл тестирование, которое провёл в море экипаж совместно с представителями завода. Как и другие суда проекта 19910, он предназначен для гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах.

Воскресенский отметил: «После окончания всего цикла заводских ходовых испытаний "Александр Рогоцкий" совершил переход на Камчатку».

Водоизмещение судна - более 1200 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет судну двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток, экипаж – 22 человека.