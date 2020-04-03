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Россия отправит 11 самолетов с помощью в борьбе с коронавирусом в Сербии
В том числе с специалистами-вирусологами
В сети появилась информация о том, что Россия отправит аж 11 самолетов с помощью в борьбе с коронавирусом в Сербии. Об этом, если верить данным издания РИА Новости, сообщили представители Министерства обороны.
На данный момент доподлинно известно лишь о том, что первый самолет Ил-76 уже вылетел с военного аэродрома Чкаловский. На нем планируется доставить в Сербию передовую группу военных медиков, а также специалистов-вирусологов и эпидемиологов, оснащенных самым современным оборудованием.
Напомним, что согласно данным проекта университета Джонса Хопкинса, на момент написания данного материала в Сербии зафиксирован 1 171 случай коронавируса. При этом в России зарегистрировано 4 149 случая заболевания, при этом за последние сутки их количество увеличилось на 601 человека.