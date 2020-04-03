Россия отправит 11 самолетов с помощью в борьбе с коронавирусом в Сербии

На данный момент доподлинно известно лишь о том, что первый самолет Ил-76 уже вылетел с военного аэродрома Чкаловский. На нем планируется доставить в Сербию передовую группу военных медиков, а также специалистов-вирусологов и эпидемиологов, оснащенных самым современным оборудованием.

Напомним, что согласно данным проекта университета Джонса Хопкинса, на момент написания данного материала в Сербии зафиксирован 1 171 случай коронавируса. При этом в России зарегистрировано 4 149 случая заболевания, при этом за последние сутки их количество увеличилось на 601 человека.