Наука и технологии
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Россия отправит актеров на орбиту для съемки первого фильма в космосе
Уже в 2021 году
В сети появилась информация о том, что Россия решила включиться в новую космическую гонку: отечественные специалисты отправят актеров на орбиту для съемки первого фильма в космосе. Таким образом, Роскосмос хочет обойти в данном вопросе NASA, которое ранее заявило о планах реализовать подобный проект.
На официальном сайте Роскосмоса появилась информация о том, что производством данной кинокартины займутся Первый канал и компания Yellow, Black and White. При этом у фильма даже имеются предварительное название (“Вызов”) и режиссер в лице Клима Шипенко. Последними известными работами автора являются сверхуспешный “Холоп” и провокационный “Текст” по роману Дмитрия Глуховского.
Ожидается, что продюсерами киноленты выступят глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст. Запуск на МКС главного героя фильма и его дублера запланирован на осень 2021 года. Их, к слову, согласно имеющимся данным, будут выбирать в рамках открытого конкурса.