Россия отправит актеров на орбиту для съемки первого фильма в космосе

На официальном сайте Роскосмоса появилась информация о том, что производством данной кинокартины займутся Первый канал и компания Yellow, Black and White. При этом у фильма даже имеются предварительное название (“Вызов”) и режиссер в лице Клима Шипенко. Последними известными работами автора являются сверхуспешный “Холоп” и провокационный “Текст” по роману Дмитрия Глуховского.

Ожидается, что продюсерами киноленты выступят глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст. Запуск на МКС главного героя фильма и его дублера запланирован на осень 2021 года. Их, к слову, согласно имеющимся данным, будут выбирать в рамках открытого конкурса.