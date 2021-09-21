Россия отправит частные космические аппараты на околоземную орбиту

Наука и технологии
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Россия отправит частные космические аппараты на околоземную орбитуСейчас все спутники в процессе подготовки
В 2022 году российская частная компания «Спутникс» запустит на околоземную орбиту спутники-кубсаты. Планируется, что все подготовительные работы будут закончены к концу текущего года.
По сообщениям источника со ссылкой на пресс-службу предприятия, российские спутники будут отправлены на орбиту в первом квартале следующего года. Речь идёт о кубсатах – малых космических аппаратах размером 10х10х10х см. Они нужны на орбите для автоматической идентификации судов.
Как отмечается, отправка на орбиту спутников происходит в рамках проекта «Space-Pi» – программы Фонда содействия инновациям.