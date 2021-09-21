Россия отправит частные космические аппараты на околоземную орбиту

По сообщениям источника со ссылкой на пресс-службу предприятия, российские спутники будут отправлены на орбиту в первом квартале следующего года. Речь идёт о кубсатах – малых космических аппаратах размером 10х10х10х см. Они нужны на орбите для автоматической идентификации судов.

Как отмечается, отправка на орбиту спутников происходит в рамках проекта «Space-Pi» – программы Фонда содействия инновациям.