Россия отправит экспедицию на астероид

Так, по словам чиновника, прямо сейчас специалисты российской космической госкорпорации заняты в разработке способов посадки космического корабля на астероид. В случае успеха, планируется, что подобные технологии станут доступны для полноценного использования уже до 2030 года — примерно в эти сроки и могут состояться первые экспедиции космонавтов в данном направлении.

”Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись”, — отметил Рогозин, не уточнив, о посадке на какой именно астероид может идти речь.