Россия отправит на доработку свои беспилотные вертолеты

Наука и технологии
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Россия отправит на доработку свои беспилотные вертолетыИ когда его передадут войскам
Генеральный директор холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» Игорь Насенков сообщил, что планируется модернизация беспилотных мишеней-имитаторов вертолета (ВМ-В).
После проведенных работ беспилотник оснастят вооружением, благодаря чему он сможет выполнять ударные и разведывательные задачи, утверждает Насенков.
Весь спектр предстоящих работ направлен на увеличение грузоподъемности, дальности и продолжительности полета. Игорь Насенков уточнил, что улучшенная модель ВМ-В сможет выполнять разведку, обеспечивать целеуказание в реальном времени и нести вооружение.
Заявленная длительность полета беспилотных вертолетов-мишеней около двух часов, а максимальная высота полета составляет 2,5 километра. Основная его цель – использование в качестве имитатора летательных аппаратов условного противника.
Сообщается, что партию беспилотников ВМ-В передадут войскам Российской федерации уже в 2022 году.
Источник: ТАСС