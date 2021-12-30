Россия отправит на доработку свои беспилотные вертолеты

После проведенных работ беспилотник оснастят вооружением, благодаря чему он сможет выполнять ударные и разведывательные задачи, утверждает Насенков.

Весь спектр предстоящих работ направлен на увеличение грузоподъемности, дальности и продолжительности полета. Игорь Насенков уточнил, что улучшенная модель ВМ-В сможет выполнять разведку, обеспечивать целеуказание в реальном времени и нести вооружение.

Заявленная длительность полета беспилотных вертолетов-мишеней около двух часов, а максимальная высота полета составляет 2,5 километра. Основная его цель – использование в качестве имитатора летательных аппаратов условного противника.

Сообщается, что партию беспилотников ВМ-В передадут войскам Российской федерации уже в 2022 году.