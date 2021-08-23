Россия отправит на орбиту сразу двух иностранных космических туристов

По словам заместителя генерального директора госкорпорации Роскосмос по международному сотрудничеству Сергея Савельева, прямо сейчас компания думает над отправкой сразу двух туристов к МКС. Для этого планируется использовать отечественный корабль «Союз», сообщает РИА Новтсти.

Что интересно, в качестве заказчиков услуги выступят иностранные граждане — в Роскосмосе уже готовятся к подписанию с ними соответствующих контрактов. Сам полёт должен состояться после 2023 года, но уже в октябре, в рамках Астронавтического конгресса в ОАЭ, госкорпорация планирует раскрыть тайну личности будущих туристов.

Почему же полёт состоится лишь поле 2023-го? Оказалось, всё дело в том, что до этого все корабли Роскосмоса «расписаны». Так, в конце 2021 и в 2023 году на «Союзах» полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures.