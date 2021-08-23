Россия отправит на орбиту сразу двух иностранных космических туристов

Россия отправит на орбиту сразу двух иностранных космических туристовНо перед этим выполнит обязательства перед американским партнёром
По словам заместителя генерального директора госкорпорации Роскосмос по международному сотрудничеству Сергея Савельева, прямо сейчас компания думает над отправкой сразу двух туристов к МКС. Для этого планируется использовать отечественный корабль «Союз», сообщает РИА Новтсти.
Что интересно, в качестве заказчиков услуги выступят иностранные граждане — в Роскосмосе уже готовятся к подписанию с ними соответствующих контрактов. Сам полёт должен состояться после 2023 года, но уже в октябре, в рамках Астронавтического конгресса в ОАЭ, госкорпорация планирует раскрыть тайну личности будущих туристов.
Почему же полёт состоится лишь поле 2023-го? Оказалось, всё дело в том, что до этого все корабли Роскосмоса «расписаны». Так, в конце 2021 и в 2023 году на «Союзах» полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures.