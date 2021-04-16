Россия отправит новую миссию на Луну уже в 2021 году

Речь идёт о проекте «Луна 25», в рамках которого отечественные специалисты посадят модуль на южный полюс. Как пишет Futurism, это будет первая лунная посадка со времён программы «Луна 24», которая прошла ещё в 1976 году.

Цель миссии — исследовать ледяные отложения, предположительно погребённые под южным полюсом Луны. Также исследователи надеются изучить потенциальную опасность, которую представляют собой острые фрагменты лунной пыли, являющиеся ещё одним препятствием для длительного пребывания человека на спутнике Земли.

Запуск новой лунной миссии намечен уже на октябрь 2021 года. И, судя по всему, пока что всё идёт по плану.