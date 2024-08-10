Россия отправит первого космического туриста на орбиту в 2025 году

Россия отправит первого космического туриста на орбиту в 2025 годуКандидат проведёт 10 дней на МКС
АО Главкосмос анонсировало уникальную возможность для всех желающих стать космонавтом на 10 дней, отправившись на Международную космическую станцию (МКС). Полет запланирован на третий или четвёртый квартал 2025 года с космодрома Байконур, Казахстан. Эта экспедиция включает не только полет, но и интенсивную подготовку, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность.
В рамках подготовки будущие космонавты пройдут все этапы, начиная от первичного медицинского освидетельствования до изготовления индивидуальных скафандров и ложементов для кресел. Подготовка займёт около 10 месяцев, из которых 4-5 месяцев будет посвящено активным тренировкам и испытаниям. На подготовительном этапе участникам предстоит пройти обучение в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке, а также научиться управлять специальным оборудованием.
Во время полёта, который длится около трёх часов, участники будут находиться на борту космического корабля Союз МС, вместе с профессиональными космонавтами. Пребывание на МКС продлится 10 дней и будет включать выполнение программы полёта, научные эксперименты и фото-видеосъёмку. По возвращении на Землю предусмотрена послеполётная реабилитация, которая пройдёт также в Звёздном городке.