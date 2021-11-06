Россия отправит улучшенные военные корабли на границу с Японией и Южной Кореей

Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. По его словам, корветы строятся на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и на Амурском судостроительном заводе.

Евменов отметил, что корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота. Также командующий рассказал, что в ближайшие годы в состав флота войдут новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700.

Корветы, о которых идёт речь, — корабли, предназначенные для сторожевых и конвойных целей, для борьбы с подлодками и противовоздушной обороны военно-морских баз. В отношении подлодок корветы используются для защиты от них корабельных соединений, портов и других береговых объектов. Сейчас в составе Тихоокеанского флота насчитывается три корвета проекта 20380: «Совершенный», «Громкий» и «Алдар Цыденжапов», а также один корвет проекта 20385 — головной корабль серии — «Гремящий». До конца года флот получит четвёртый корвет проекта 20380 — «Резкий», который сейчас проходит испытания.

В современном российском ВМФ корветы выполняют важные функции на фоне участившихся заходов американских боевых кораблей в акваторию Чёрного моря, а также участившихся учений США и Японии на восточном направлении.

Напомним, пункты базирования Тихоокеанского флота РФ расположены во Владивостоке (Главная база и штаб), в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Советской Гавани, Фокино, — приграничных с Японией, Южной Кореей и Китаем территориях.