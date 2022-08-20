Россия отправит в космос Чебурашку для определения невесомости

Игрушка вместе с экипажем отправится в космос на корабле «Союз МС-22» 21 сентября. Когда индикатор невесомости, в качестве которого решили использовать Чебурашку, начинает парить в невесомости, это значит, что корабль вышел на орбиту.

В состав очередной миссии на МКС войдут российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио.