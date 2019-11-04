Россия отправит в космос стеклянный шар

Благодаря “Блиц-М” также есть возможность с повышенной точностью выявлять орбиты различных спутников, калибровать системы на орбите, уточнять параметры вращения, а также оснащать поддержкой научные эксперименты. Аппарат планируют отправить в космос вместе с тремя дополнительными спутниками связи “Гонец-М”, при помощи ракеты-носителя “Рокот”. Запуск ракеты будет производится с космодрома Плесецк 25 декабря.

Данный космический аппарат был разработан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения". Напомним, что ранее в 2009 году Россия уже отправляла спутник “Блиц” на орбиту. Однако 2013 год ознаменовался его столкновением с обломком китайского спутника Fengyun-1С.