Россия отправит в Тихий океан военный корабль-невидимку

«Резкий» — один из 6 корветов, четвёртый по счёту, которые будут нести службу на Тихоокеанском флоте. Сейчас на службе уже состоят три корабля: «Совершенный», «Громкий» и «Алдар Цыденжапов». Все корабли проекта 20380 предназначены для действий в ближней морской зоне, борьбы с кораблями и субмаринами противника, охраны конвоев, патрулирования зон блокады, а также для артиллерийской и огневой поддержки морского десанта.

Корвет «Резкий» строился с использованием многослойных композиционных материалов, из которых сделаны надстройки корабля. Благодаря этому снижается его заметность в радиолокационном диапазоне. Корабль будет быстрым за счёт того, что обводы корпуса ниже ватерлинии имеют конструкцию, снижающую сопротивление воды.

Корвет вооружён противокорабельным комплексом «Уран» с ракетами Х-35, универсальной 100 мм артиллерийской установкой А-190, скорострельность которой, — 80 выстрелов в минуту. В качестве ПВО на корвете установлен дальнобойный зенитный комплекс «Редут». Также «Резкий» рассчитан на посадку вертолётов Ка-27.

Помимо этого корабль оборудован гидроакустической станцией с буксируемой антенной «Минотавр-М», позволяющей эффективно обнаруживать вражеские подлодки. Также корвет вооружён комплексом «Пакет-НК», который может использоваться для уничтожения и торпед, и субмарин противника.

Как отмечается, на борту «Резкого» уже находится экипаж, тестируются все системы обеспечения работы моряков и живучести самого корвета. До выхода в море корабль должен пройти обязательные швартовые испытания, на которых будет проверена работа главной энергетической установки и систем управления.

Когда корабль выйдет в море, начнутся заводские ходовые испытания для проверки всех ТТХ. Сообщается, что пристальное внимание будет направлено на проверку навигационных систем, тестирование управляемости, манёвренности и устойчивости корвета.