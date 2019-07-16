Россия отрепетировала "бой за Камчатку" на новейших истребителях

Летчики, помимо всего прочего, отработали выдерживание длительных перегрузок при совершении маневров на предельных возможностях боевых самолетов. ”В ходе практических действий летчики отрабатывали пилотирование с целью занятия выгодной позиции для применения своего оружия и снижения эффективности оружия “противника” ”, — сказано в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота. Обновленные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ прибыли на аэродром Тихоокеанского флота еще в феврале текущего года. В ходе проведенной модернизации были обновлены авионика и радиоэлектронные системы, улучшены тактические характеристики перехватчиков, за счет чего получилось добиться значительного повышения их боевых возможностей.