Россия отрепетировала скрытую атаку атомных подводных лодок

“В ходе учения расчеты радиационной, химической и биологической защиты объединения применили специальную аэрозольную завесу, а военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели профилактическое гранатометание в акватории бухты Крашенинникова. В учении были задействованы атомные подводные крейсера проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавсредства и более 50 военнослужащих”, — заявила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Также стало известно, что в рамках все тех же учений боевые пловцы отряда ПДСС нашли и уничтожили подводные тайники условных диверсантов противника.