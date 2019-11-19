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Россия отрепетирует оборону Крыма при помощи военного флота
Во всем этом принимают участие более 10 кораблей
Как стало известно, из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск вышли в море более десяти кораблей Черноморского флота России. Конечной их целью является участие в учениях, в рамках которых пройдут ракетные и артиллерийские стрельбы.
”В ходе проведения ракетных и артиллерийских стрельб экипажи кораблей в составе разнородных тактических групп проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту. А также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника”, — рассказали в пресс-службе Черноморского флота.
Участие в данном мероприятии принимают такие корабли, как фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочёк", большой десантный корабль "Азов", а также морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец" вместе с судами вспомогательного флота.