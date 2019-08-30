Россия отрепетирует военный захват территорий с моря на полигоне в Крыму

”В ходе учения на полигоне «Опук» морские пехотинцы ЧФ при огневой поддержке корабельной ударной группы и авиации флота, высадятся с моря на необорудованное побережье условного противника и захватят плацдарм для развития наступления. Для оказания содействия морскому десанту в прорыве обороны побережья с вертолетов Ка-27 ПС будут высажены воздушный тактический десант и группы инженерного разграждения, которым предстоит подавить огневые точки противника и нарушить систему обороны, обеспечив продвижение основных сил высадки”, — рассказали в пресс-службе флота.

Штаб флота также поделился данными о том, сколько единиц техники и военных будет задействовано в запланированных тактических маневрах. Так, в число участников учений вошли 24 боевых корабля, 150 единиц боевой и авиационной техники и более 2 тыс военнослужащих 22 армейского корпуса Черноморского флота.