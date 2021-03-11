Наука и технологии
Сегодня в 14:32
Россия ответила на предложение блокировать Курилы пролётом двух бомбардировщиков
Дав тем самым понять, что у страны есть способы защитить свои территории
Накануне экс-сотрудник дипломатической службы Японии Акио Кавато выступил с предложением заблокировать проливы Соя и Цугару возле Курил. В ответ на это Россия отправила два бомбардировщика Ту-95МС на границу страны.
При этом представители Минобороны России уже заявили, что ракетоносцы выполнили плановый полёт, пишет Военное Обозрение. Сопровождали самолёты истребители Су-35С ВКС РФ. Что интересно, на отдельных территориях японские F-15 пытались перехватить отечественные Ту-95МС. Общая продолжительность полёта бомбардировщиков составила 9 часов.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с Воздушно-космических сил России.