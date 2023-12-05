Россия отзовёт частоты у прекратившей работу «дочки» американской Globalstar

ГКРЧ готова отозвать разрешение на использование нескольких частотных диапазонов, которые были выданы «Глобалтел» в 1999-2020 годах. Информацию подтвердил Ростелеком.

Как рассказал партнёр Comnews Research Леонид Коник, в России «ГлобалТел» передавала телефонный трафик на спутники Globalstar через три наземные станции сопряжения, находившиеся в Павловском Посаде под Москвой, в Новосибирске и Хабаровске. Это было необходимо для выполнения требований системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). При этом в марте 2022 года, уже после начала СВО, Globalstar отключила эти станции.