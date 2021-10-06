Россия передаст беспилотные тракторы в сельское хозяйство уже с 2022 года

Как сообщает источник, серийное производство роботизированных тракторов «Кировец» К-7М планирует начать Петербургский тракторный завод (ПТЗ). Это будут первые в российской практике трактора, укомплектованные автопилотами, а затем и полностью беспилотными установками. Как отмечается, разработка призвана помочь агрохозяйствам повысить качество и эффективность сельхозработ.

На тракторы будут установлены технологии оценки состояния почвы и культур, основанные на ИИ. Умные тракторы будут передавать на приложения владельцев данные мониторинга почвы и качества работы, контроля состояния машины и другую информацию.

По сообщениям источника, первая, автопилотируемая, версия тракторов «Кировец» К-7М будет протестирована уже к концу октября, её серийное производство начнётся в 2022 году, тогда же техника будет передана для нужд сельского хозяйства в количестве 10-20 единиц. Затем начнутся испытания версии с беспилотным управлением, которую начнут производить с января 2024 года.

Источник также отмечает, что стоимость российских умных тракторов составит 8-12 млн рублей, что более выгодно для отечественных аграриев по сравнению с более дорогими, но менее функциональными зарубежными аналогами.