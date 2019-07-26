Россия перейдет на беспилотные зерноуборочные комбайны

Проект уже начал свое существование, а в качестве региона для испытания новой технологии была выбрана Белгородская область. На данный момент автоматической системой управления оснащены два комбайна, принадлежащих “Русагро”. По расчетам Cognitive Technologies, в течение несколько ближайших лет систему удастся масштабировать абсолютно на весь парк “Русагро”, который насчитывает 800 единиц комбайнов.

Первые заявления Cognitive Technologies о разработке собственной системы автономного управления сельскохозяйственной техникой датируются еще сентябрем 2018 года. Итоговая цена одного комплекта техники, в которую выходят блок автоматического управления комбайном, видеокамера, дисплей и элементы управления составляет от 3 до 10 тыс долларов.