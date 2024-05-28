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Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2024, 19:16
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Россия перейдёт на китайские сотовые вышки. И это не Huawei

Компания BeijinTech станет заменой ушедших Nokia и Ericsson
В Россию начнут поставлять китайские вышки связи под брендом BeijinTech
Россия перейдёт на китайские сотовые вышки. И это не Huawei
© Ritik Gupta

На российском рынке связи появляется новый игрок из Китая — BeijinTech. Он занимается базовыми станциями для сотовой связи, включая технологии 5G и LTE FDD. Компания уже ведёт переговоры с российскими операторами.

BeijinTech предлагает продукты с высокой пропускной способностью и мощными радиопередатчиками, поддерживающие как 4G, так и 5G. Её решения могут быть интересны для российского рынка, считают эксперты.

Это не первый китайский вендор, появившийся на российском рынке. Ранее МТС тестировала базовые станции Baicells Technologies для телефонизации малых населённых пунктов. Эти компании могут занять свою нишу на рынке, особенно в условиях дефицита сетевого оборудования.