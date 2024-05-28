Россия перейдёт на китайские сотовые вышки. И это не Huawei

На российском рынке связи появляется новый игрок из Китая — BeijinTech. Он занимается базовыми станциями для сотовой связи, включая технологии 5G и LTE FDD. Компания уже ведёт переговоры с российскими операторами.

BeijinTech предлагает продукты с высокой пропускной способностью и мощными радиопередатчиками, поддерживающие как 4G, так и 5G. Её решения могут быть интересны для российского рынка, считают эксперты.

Это не первый китайский вендор, появившийся на российском рынке. Ранее МТС тестировала базовые станции Baicells Technologies для телефонизации малых населённых пунктов. Эти компании могут занять свою нишу на рынке, особенно в условиях дефицита сетевого оборудования.