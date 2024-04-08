Россия перенесла запуск биологического спутника на сентябрь

Биологический спутник «Бион-М» № 2 запустят 1 сентября, как объявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, академик Олег Орлов. Он уточнил информацию после пресс-конференции, посвящённой Дню космонавтики, где рассказал, что запуск планируется в сентябре, но конкретная дата не названа. Если его отложат, то это произойдёт не раньше 2025 года.

Учёные подчеркнули, что подготовка аппаратуры почти завершена, и сейчас идут испытания. Они также начали подготовку биологических объектов, таких как мыши, для миссии. Ранее сообщалось о запуске «Биона-М» № 2 на 31 июля 2024 года, где на борту будут мухи, мыши, растения и микроорганизмы. Этот аппарат выведут на орбиту высокоширотной для подготовки к созданию Российской орбитальной станции.