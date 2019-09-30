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Россия переведёт сухопутные войска на электромобили

Это обеспечит бесшумное достижение огневых позиций
Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков рассказал, что на данный момент Министерство обороны планирует переход на электромобили для армии, обеспечивающих бесшумное передвижение. Также он сообщил, что ведутся разработки робототехнических комплексов военного назначения.

“Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости, уже получен определенный задел в этом направлении”, - поделился главнокомандующий Салюков.

Предполагается, что это приведет к увеличению энергетики автомобилей, а также гарантирует использование актуального и перспективного вооружения и современных защищающих средств. Отмечается, что за счет перехода на электромобили будет достигнуто незаметное, бесшумное движение на огневые позиции. Салюков сообщил, что разработка робототехнических комплексов осуществляется по госзаказу Министерства обороны с 2017 года.

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