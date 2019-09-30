Россия переведёт сухопутные войска на электромобили

“Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости, уже получен определенный задел в этом направлении”, - поделился главнокомандующий Салюков.

Предполагается, что это приведет к увеличению энергетики автомобилей, а также гарантирует использование актуального и перспективного вооружения и современных защищающих средств. Отмечается, что за счет перехода на электромобили будет достигнуто незаметное, бесшумное движение на огневые позиции. Салюков сообщил, что разработка робототехнических комплексов осуществляется по госзаказу Министерства обороны с 2017 года.