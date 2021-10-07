Россия перевооружит свои сторожевые корабли

Как сообщает источник со ссылкой на представителей Министерства обороны, речь идёт о корветах проекта 20380 типа «Стерегущий», заложенных в 2001 году. В рамках модернизации будут обновлены узлы кораблей и улучшено вооружение.

Планируется, что корветы получат радары, отвечающие современным требованиям, и модернизированный комплекс ПВО. Сейчас корабли оснащены зенитными комплексами «Редут», позволяющими поражать цели на расстоянии до 400 км. Радиолокационное оборудование состоит из станции общего обнаружения «Фуркэ-2» и станции целеуказания «Монумент-А».

Как отмечается, корветы были построены со стелс-технологиями, обеспечивающими их малую заметность. Этого достигли за счёт надстроек из композиционных материалов и носовой артиллерийской установки с башней характерной формы. Это делает корветы менее заметными в радиолокационном диапазоне.

Также отмечается, что главная цель модернизации — доведение первых сторожевых кораблей ВМФ России до уровня современного корабля «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», который несёт службу с 2019 года.