Россия первой в мире признала спортивное программирование официальным видом спорта

Сегодня в 08:33
1 мин.
Россия первой в мире признала спортивное программирование официальным видом спортаЭто вызывает неподдельную гордость
В рамках ПМЭФ-2022 глава Минцифры Максут Шадаев и министр спорта Олег Матыцин объявили о создании в России Федерации спортивного программирования.
Стоит отметить, что РФ стала первой страной в мире, которая признала данную дисциплину официальным видом спорта. При этом Федерация займётся развитием направления, в том числе за счёт организации и проведения чемпионатов внутри страны.
Также ожидается, что участие в развитии проекта примут и представители ИТ-сферы страны.
Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами. Мы планируем, что со временем в каждом образовательном заведении, будь то школа или вуз, будет своя секция по спортивному программированию.
Максут Шадаев
Глава Минцифры
Ожидается, что первый всероссийский чемпионат по алгоритмическому и продуктовому программированию состоится уже в декабре 2022 года.