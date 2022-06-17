Россия первой в мире признала спортивное программирование официальным видом спорта

Стоит отметить, что РФ стала первой страной в мире, которая признала данную дисциплину официальным видом спорта. При этом Федерация займётся развитием направления, в том числе за счёт организации и проведения чемпионатов внутри страны.

Также ожидается, что участие в развитии проекта примут и представители ИТ-сферы страны.