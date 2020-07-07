Россия планирует отслеживать контакты больных COVID-19 с помощью сотовой связи

Сообщается, что информация о больных будет формироваться с помощью геолокации, а также данных сотовых операторов. Как сообщается, номер телефона инфицированного будет взят из базы данных Минздрава. Впоследствии, специальным алгоритмом будет реализован список людей, которые не только могут быть потенциально больными, поскольку находились в том же месте, где и инфицированный, но и тех, кто общался с больным по сотовой связи в рамках предыдущих двух недель.

Согласно инициативе, информацией будут располагать оперативные штабы по борьбе с коронавирусной инфекций субъектов Российской Федерации, Минздрав, Росгвардию и МВД. Что касается самих граждан, для них предусмотрены смс-уведомления от операторов связи с рекомендациями придерживаться карантина. В то же время, если больной пренебрежет режимом самоизоляции, операторы должны будут направить соответствующую информацию в правоохранительные органы.