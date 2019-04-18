Россия плетётся в хвосте рейтинга свободной прессы из-за блокировки Telegram

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы (World Press Freedom Index 2019).

Россия, традиционно, занимает в этом рейтинге места ближе к концу. В 2019 году она заняла 149 место из возможных 180, набрав 50,31 балла, и оказалась между Венесуэлой и Народной Республикой Бангладеш.

Как отмечают составители доклада, Россия и Турция, которая находится на 157 месте, продолжают быть крупнейшими игроками по подавлению свободы слова в регионе. На рейтинг России повлияли принятый недавно закон о фейковых новостях, блокировки сайтов и сервисов вроде Telegram.

В первую пятёрку стран с самой свободной прессой вошли Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания. Германия попала на 13 место, Франция — на 32 место.