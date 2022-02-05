Наука и технологии
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Россия по просьбе США снизит орбиту МКС для проведения экспериментов

На постоянной основе
Начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин рассказал, что американская сторона обратилась к российским специалистам с просьбой снизить орбиту МКС для возможности проведения экспериментов.
Россия по просьбе США снизит орбиту МКС для проведения экспериментов

Причём американцы попросили сделать это на постоянной основе. Сообщается, что МКС будут переводить с высоты 419 км от Земли, на новую орбиту — 416 км. Муртазин отметил, что такая орбита может поддерживаться вплоть до планируемого затопления МКС.

«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту», — сообщил Муртазин.

Источник: ТАСС
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