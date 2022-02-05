Россия по просьбе США снизит орбиту МКС для проведения экспериментов

Причём американцы попросили сделать это на постоянной основе. Сообщается, что МКС будут переводить с высоты 419 км от Земли, на новую орбиту — 416 км. Муртазин отметил, что такая орбита может поддерживаться вплоть до планируемого затопления МКС.

«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту», — сообщил Муртазин.