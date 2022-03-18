Россия подготовила к выпуску грузовой беспилотный вертолёт

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Россия подготовила к выпуску грузовой беспилотный вертолётИх должны сертифицировать в 2022 году
Воронежское «КБ Русь» разработало беспилотный вертолёт R-2200, который вышел на первый этап сертификации Росавиации, и должен пройти её в течение 2022 года.
Особенностью беспилотника является складной ротор, что позволяет легко транспортировать вертолёт в мобильном пункте управления на базе микроавтобуса. Вертолёт предназначен для перевозки небольших грузов в отдалённые населённые пункты, месторождения, для ледовой разведки и мониторинга.
R-2200 может перевозить до 80 кг груза на расстояние до 200 км. Стоимость перевозки составит порядка 2 рублей за 1 кг на 1 км, что дешевле пилотируемых вертолётов.