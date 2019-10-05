Наука и технологии
Сегодня 08:04
Россия подготовится отразить ракетный удар с полярного круга
Новая система будет завершена в 2022 году
В России начали строительство двух новых радиолокационных станций “Воронеж”, которые будут направлены на отражение ракетных ударов со стороны полярного круга. Сообщается, что российская система предупреждения о ракетном нападении будет реализована уже в 2022 году.
”Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году”, - поделились в департаменте информации Минобороны РФ.
По словам представителей Минобороны РФ новая система предупреждения о ракетном нападении “Воронеж” будет держать под охраной сразу несколько областей России. В их числе такие области, как Ленинградская, Калининградская, Оренбургская, Иркутская, а также Краснодарский, Алтайский и Красноярский край.
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