Наука и технологии
Сегодня 08:53
Россия показала лодки для атаки с Черного и Балтийского морей
Речь идет о так называемых “кораблях звездных войн”
Стало известно о том, что военно-морской флот Российской Федерации займется модернизацией десантных кораблей, основанных на воздушной подушке. Благодаря “обновке” они превратятся в “корабли звездных войн”.
Так, по словам министерства обороны, в целом предполагается, что в результате обновления десантные корабли на воздушной подушке будут оснащены передовыми системами управления. В числе прочего благодаря им транспортное средство сможет в режиме реального времени управлять средствами поражения и десантом.
”От военно-морской базы в Балтийске Калининградской области до Дании корабли могли дойти всего за несколько часов, что давало возможность провести молниеносную и неожиданную атаку”, — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, рассказывая о предназначении подобного типа кораблей в советское время.
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