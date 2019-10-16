Россия показала лодки для атаки с Черного и Балтийского морей

Так, по словам министерства обороны, в целом предполагается, что в результате обновления десантные корабли на воздушной подушке будут оснащены передовыми системами управления. В числе прочего благодаря им транспортное средство сможет в режиме реального времени управлять средствами поражения и десантом.

”От военно-морской базы в Балтийске Калининградской области до Дании корабли могли дойти всего за несколько часов, что давало возможность провести молниеносную и неожиданную атаку”, — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, рассказывая о предназначении подобного типа кораблей в советское время.