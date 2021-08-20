Россия покажет модифицированный для иностранных покупателей истребитель Су-57Э

Об этих планах рассказал замгендиректора корпорации Ростех Дмитрий Леликов, сообщает Военное Обозрение. По его словам, всего государственная компания продемонстрирует свыше 1 тыс различных экспонатов, в том числе и 50 новинок.

На сегодняшний день остаётся неизвестным, в чём же заключается отличие версии Су-57Э от обычного истребителя Су-57. Ранее появлялась информация, что «Э»-вариант оснащается двигателями так называемого первого этапа.

При этом допускается, что если у боевого самолёта появятся иностранные заказчики, то его могут «пересадить» на более новую силовую установку.