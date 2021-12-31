Россия покинет часть площадей Байконура в 2022 году

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Россия покинет часть площадей Байконура в 2022 годуПередаст Казахстану 16 ненужных объектов
В 2022 году Россия прекратит арендовать у Казахстана часть территорий на космодроме Байконур. Такое решение принято в связи с отказом от 16 бесперспективных объектов.
Среди них и недвижимость, и имущество, имеющее остаточную стоимость. Для начала предстоит снять все эти объекты с баланса российских предприятий.
Как отмечается, все объекты должны быть переданы Казахстану до конца 2022 года.
Источник: РИА Новости