Россия полетит на Луну в сентябре 2022 года. Впервые за почти полвека

О ближайших планах российской космонавтики рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, запуск аппарата планируется с космодрома Восточный до конца сентября 2022 года. При этом ранее он же заявлял, что дату пуска определят по итогам испытаний.

Напомним, что в последний раз Россия отправляла какую-либо миссию на Луну около 46 лет назад. Главной задачей новейшей миссии станет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.

Напомним, что ранее о планах отправить миссию на Луну до конца 2022 года заявляли в NASA.