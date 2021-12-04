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Россия полностью восстановит ракетную военную часть на одном из Курильских островов

Это остров Матуа, который в своё время захватили советские войска
Россия восстанавливает ракетную часть на острове Матуа, входящем в Курильскую островную цепь. На острове уже размещены подвижные ракетные противокорабельные комплексы «Бастион», вооружённые унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся ракетой «Оникс», способной уничтожать надводные корабли всех классов, что позволяет полностью закрыть оборонительный периметр на Дальнем Востоке.
Россия полностью восстановит ракетную военную часть на одном из Курильских островов

Но дело не только в конкретном острове, который был необитаем с 2000 года, когда в силу политических неурядиц России пришлось уйти оттуда. До этого времени на Матуа существовала советская ракетная часть, а до этого там была японская авиабаза, захваченная советскими войсками в 1945 году.

Два года подряд, в 2016-2017, на Матуа приезжали научные и военные экспедиции, были найдены источники пресной воды, проверена и подтверждена химическая и радиационная безопасность, найдены следы мощной японской инфраструктуры и много другое. Но советскую часть нужно восстанавливать полностью, что и делается с октября.

Оснащение войсковой части на Матуа современными ракетными комплексами позволит создать зону безопасности от Чукотского до Японского моря и обеспечить не только развёртывание российских подлодок и боевых кораблей, но и экономические интересы на Дальнем Востоке. Таким образом, закрытие дальневосточного оборонительного периметра создаёт все необходимые условия для защиты и торгового обеспечения участка Севморпути, проходящего там.

«Опираясь на Курильские острова, можно удерживать на расстоянии от них даже очень мощные флоты. Ракетные комплексы «Бастион» — это исключительно оборонительное оружие и их размещение говорит просто о стремлении России укрепить свои границы, никаких других целей у нас там нет», — заметил бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

По словам политика, Курилы имеют для России принципиальное геополитическое значение. И в случае потери этого преимущества, Россия лишается выхода в океан. Из-за чего могли бы быть разрушены многие торгово-экономические связи, поставлена под удар безопасность всего протяжённого побережья на Дальнем Востоке.

Источник: Известия
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