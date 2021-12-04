Россия полностью восстановит ракетную военную часть на одном из Курильских островов

Но дело не только в конкретном острове, который был необитаем с 2000 года, когда в силу политических неурядиц России пришлось уйти оттуда. До этого времени на Матуа существовала советская ракетная часть, а до этого там была японская авиабаза, захваченная советскими войсками в 1945 году.

Два года подряд, в 2016-2017, на Матуа приезжали научные и военные экспедиции, были найдены источники пресной воды, проверена и подтверждена химическая и радиационная безопасность, найдены следы мощной японской инфраструктуры и много другое. Но советскую часть нужно восстанавливать полностью, что и делается с октября.

Оснащение войсковой части на Матуа современными ракетными комплексами позволит создать зону безопасности от Чукотского до Японского моря и обеспечить не только развёртывание российских подлодок и боевых кораблей, но и экономические интересы на Дальнем Востоке. Таким образом, закрытие дальневосточного оборонительного периметра создаёт все необходимые условия для защиты и торгового обеспечения участка Севморпути, проходящего там.

«Опираясь на Курильские острова, можно удерживать на расстоянии от них даже очень мощные флоты. Ракетные комплексы «Бастион» — это исключительно оборонительное оружие и их размещение говорит просто о стремлении России укрепить свои границы, никаких других целей у нас там нет», — заметил бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

По словам политика, Курилы имеют для России принципиальное геополитическое значение. И в случае потери этого преимущества, Россия лишается выхода в океан. Из-за чего могли бы быть разрушены многие торгово-экономические связи, поставлена под удар безопасность всего протяжённого побережья на Дальнем Востоке.