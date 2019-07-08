Россия получила оружие для борьбы с умными машинами будущего

По его словам, “Панцирь-СМ” будет использоваться в противовоздушных боях будущего. “Противовоздушный бой будущего, особенно на последнем рубеже обороны, будет уже не дуэлью зенитного ракетного расчета и пилота тактического истребителя, а боем с машинами — умными, точными, действующими в составе больших групп, во всем диапазоне высот, на высоких, зачастую и на гиперзвуковых скоростях”, — рассказал полковник.

Муравкин также отметил, что “Панцирь-СМ” получит самые “новые средства радиолокационной разведки и наведения ракет, быстродействующие вычислительные средства, новую зенитную ракету с большей дальностью стрельбы и повышенным могуществом боевой части”.