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Россия получит от Ирана несколько сотен боевых беспилотников

В этом уверены Соединённые Штаты
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поделился своими опасениями касательно сотрудничества России и Ирана.
Россия получит от Ирана несколько сотен боевых беспилотников

По его словам, американские власти на полном серьёзе предполагают, что Иран намерен поделиться Россией несколькими сотнями беспилотных летательных аппаратов. В том числе речь идёт и о тех моделях, которые могут нести на себе вооружение.

Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружение <...> Наша информация также свидетельствует о том, что Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля.

Джейк Салливан

Вместе с тем он отметил, что правительству Соединённых Штатов остаётся неизвестным, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников России.

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