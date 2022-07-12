Россия получит от Ирана несколько сотен боевых беспилотников

Россия получит от Ирана несколько сотен боевых беспилотниковВ этом уверены Соединённые Штаты
По его словам, американские власти на полном серьёзе предполагают, что Иран намерен поделиться Россией несколькими сотнями беспилотных летательных аппаратов. В том числе речь идёт и о тех моделях, которые могут нести на себе вооружение.
Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружение <...> Наша информация также свидетельствует о том, что Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля.
Вместе с тем он отметил, что правительству Соединённых Штатов остаётся неизвестным, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников России.