Россия получит рекордное количество подводных лодок на вооружение

”Согласно контрактам, "Севмаш" в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск". Также "Севмаш" сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885М "Казань" и атомную подлодку спецназначения "Белгород" проекта 09852”, — рассказал неназванный собеседник издания.
На данный момент Объединенная судостроительная корпорация ничего конкретного не ответила, отмахнувшись лишь общей фразой: ”корпорация поставляет государственному заказчику все корабли в соответствии с согласованными графиками”.