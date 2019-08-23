Россия получит рекордное количество подводных лодок на вооружение

Анонимный источник в военно-промышленном комплексе рассказал изданию ТАСС, что военно-морской флот Российской Федерации в 2020 году получит от судостроительных предприятий сразу шесть подводных лодок, причем четыре из них будут атомными. Произойдет это, к слову, впервые за последние 28 лет.