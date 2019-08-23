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Россия получит рекордное количество подводных лодок на вооружение

Официальные лица пока не комментируют утекшую информацию
Анонимный источник в военно-промышленном комплексе рассказал изданию ТАСС, что военно-морской флот Российской Федерации в 2020 году получит от судостроительных предприятий сразу шесть подводных лодок, причем четыре из них будут атомными. Произойдет это, к слову, впервые за последние 28 лет.

”Согласно контрактам, "Севмаш" в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск". Также "Севмаш" сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885М "Казань" и атомную подлодку спецназначения "Белгород" проекта 09852”, — рассказал неназванный собеседник издания.

На данный момент Объединенная судостроительная корпорация ничего конкретного не ответила, отмахнувшись лишь общей фразой: ”корпорация поставляет государственному заказчику все корабли в соответствии с согласованными графиками”.

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