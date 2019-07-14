Россия поможет Франции строить атомные электростанции

Госкорпорация Росатом и Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (КАЭ) подписали план по развитию российско-французского партнерства в области мирного использования атомной энергии. Об этом говорится в сообщении Росатома.

Документ предусматривает координацию действий по работе над проектами в сфере сооружения и поддержки эксплуатации атомных электростанций большой мощности, возобновляемых источников энергии, цифровизации, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Как отмечают в Росатоме, цель плана – оптимизировать двустороннее промышленное сотрудничество и способствовать более эффективному информационному обмену.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом Алексей Лихачев пояснил: «Долгосрочное сотрудничество России и Франции по целому ряду направлений в атомной сфере насчитывает уже более 45 лет. Мы гордимся нашим партнерством с французскими коллегами и считаем, что сегодняшнее подписание – очередной шаг к еще более продуктивному взаимодействию».