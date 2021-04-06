Россия попытается печь хлеб в космосе

По словам руководителя полёта российского сегмента МКС Владимира Соловьева, специалисты намерены разработать установку, с помощью которой получится выращивать зёрна одновременно в четырёх секциях большого объёма, пишет ТАСС. Вместе с тем эксперты пытаются найти способ переработать зерно в муку и начать печь хлеб непосредственно на борту МКС.

На данный момент, к сожалению, нет никакой информации относительно сроков завершения работы над новой космической оранжереей. При этом, если инициатива российских учёных всё же будет реализована, то им впервые в истории удастся организовать выпечку «космического хлеба».